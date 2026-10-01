Amoruso: “Fagioli messo da parte da Grosso senza motivo. Kayode, si poteva fare come il Real Madrid”

L'ex difensore della Fiorentina Lorenzo Amoruso ha parlato di alcune tematiche di casa viola a TMWRadio, soffermandosi in particolar modo su Nicolò Fagioli, dopo l’ottima prova del centrocampista gigliato in nazionale.

‘Non si capisce perchè Grosso avesse accantonato Fagioli’

“Fagioli era già stato recuperato lo scorso anno, per quello che si era visto in campo. Si è rifiutato di fare il centrale di centrocampo e con Vanoli invece, che gli ha toccato i tasti giusti, ha trovato il modo per fare quel ruolo. È stato quel giocatore che ha fatto la differenza, prendendosi la responsabilità in campo e facendo girare la squadra nei momenti complicati. Quest'anno arriva l'allenatore nuovo e lo mette da parte. Ma se è stato uno dei migliori lo scorso anno, almeno doveva partire tra i favoriti. Una cosa del genere ammazzerebbe chiunque. È logico che un calciatore perda confidenza. Ed è questo che non si capisce di Grosso. Poi lo ha rimesso dentro Vanoli, appena tornato, e diventa il migliore in campo. In tre giorni cosa poteva cambiare a livello tattico un allenatore? Nulla, è tornato uno che gli ha dato fiducia e ha cominciato a giocare bene, come tutta la squadra. Se i giocatori sono tornati ad avere un senso di squadra, vuol dire che qualcosa prima non funzionava".

‘Kayode non poteva stare in panchina?’

"Stessa cosa con Kayode, che rendeva ed è stato mandato via da Palladino. Era così anche prima. Il Real Madrid prende i giocatori, poi te li dà e si tiene il diritto di recompra. Perché non si fa così anche qui? Oggi vale almeno 40-45 milioni. Siamo abituati male qui, ma è un diciannovenne che ha fatto un ottimo campionato al posto di Dodô e poi Palladino gli ha dato il benservito. In panchina un diciannovenne come lui non poteva starci?".