Il Milan "brucia" la Fiorentina per un giovane centrocampista offensivo

Redazione /
Stadio Curva Fiesole

Il Milan ha completato ufficialmente un'operazione alla quale si era interessata anche la Fiorentina

Bruciata la concorrenza viola

Per il suo settore giovanile, infatti, il club rossonero ha acquistato un giovane giocatore lussemburghese proveniente dall'Ettelbruck Etzella

Ecco di chi si tratta

Si tratta del centrocampista offensivo Ablaye Samb Thioune. Anche i Viola, appunto, prima che i rossoneri lo acquistassero a titolo definitivo, avevano pensato al classe 2009 dal doppio passaporto lussemburghese e ghanese.

