Il Milan "brucia" la Fiorentina per un giovane centrocampista offensivo
Il Milan ha completato ufficialmente un'operazione alla quale si era interessata anche la Fiorentina.
Bruciata la concorrenza viola
Per il suo settore giovanile, infatti, il club rossonero ha acquistato un giovane giocatore lussemburghese proveniente dall'Ettelbruck Etzella.
Ecco di chi si tratta
Si tratta del centrocampista offensivo Ablaye Samb Thioune. Anche i Viola, appunto, prima che i rossoneri lo acquistassero a titolo definitivo, avevano pensato al classe 2009 dal doppio passaporto lussemburghese e ghanese.
