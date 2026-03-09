DIRETTA VIDEO - Il Salotto del Calcio: una brutta Fiorentina si toglie dalla zona retrocessione

Questa sera alle ore 21:00 torna su TVL Toscana, Canale 14, Il Salotto Del Calcio, trasmissione sportiva condotta dal giornalista Marco Mordini, tifoso viola e da sempre al seguito delle squadre giovanili della Fiorentina.

La puntata di stasera

Puntata speciale, quella di stasera: non si commenterà solo la situazione della Fiorentina dopo il pareggio casalingo arrivato contro il Parma, perché buona parte della puntata sarà dedicata alla vittoria della Coppa Italia di Serie D da parte della Pistoiese.

Gli ospiti di stasera

Presentano Marco Mordini e Alessia Lotti. Tra gli ospiti saranno presenti Fabio Ciatti, DS dello Scandicci, e in collegamento interverrà Federico Russo, centrocampista della Pistoiese. A leggere i messaggi dei telespettatori ci sarà Laura Puggelli.

Ecco la DIRETTA video:

https://tvl.it/