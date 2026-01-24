Galloppa: "Il risultato è bugiardo ma sappiamo quanto il campionato sia equilibrato. É stato Kouame a chiedermi di giocare"

Al termine della partita casalinga contro il Genoa, vinta dai suoi ragazzi per 1-0, il tecnico della Primavera della Fiorentina Daniele Galloppa ha parlato ai media presenti al Viola Park.

“Dico che a qualcuno piace patire fino alla fine della partita perchè abbiamo creato tanto oggi: quattro traverse e altrettante occasioni, quindi si il risultato poteva essere molto piu rotondo. Faccio comunque i complimenti ai ragazzi perchè la sfida è comunque stata a senso unico per novanta minuti, da considerarsi quindi una grande prestazione di livello”.

“Il campionato è molto equilibrato quest'anno”

Ha anche aggiunto: “Il campionato dice che quest'anno ci sarà grandissimo equilibrio, e tocca a noi adesso. Nell'ultimo mese abbiamo fatto sei partite, e ora faremo la settimana, contro squadre di alto livello. Vorremo vincere tutte con tutti ma sappiamo che non è facile, ma sono veramente orgoglioso dei miei ragazzi per tutto quello che fanno”.

“E' stato Kouame a chiedermi di poter giocare”

Ha parlato anche di Kouame: “E' stato lui stesso a chiedermi di venire a giocare con noi, sottolineo che è stata una sua volontà. Io non ho potuto far altro che accogliere questo suo desiderio, perchè so quanto abbia bisogno di giocare. E' stato molto bravo a calarsi nella mentalità e nell'idea di gioco che la squadra ha. Ho scelto di alternarlo su entrambe le face. Faccio i complimenti anche a Perrotti che non si aspettava di giocare e lo ha capito solo ieri: è stato bravissimo".

“Se penso che gli artefici del Viola Park non ci sono più..”

Ha voluto dire qualche parola in ricordo di Rocco Commisso: “Era impossibile non essere legato a lui, era un vero e proprio padre di famiglia. Era una persona per bene, mi viene da sorridere perche se penso a dove siamo in questo momento e che gli artefici di tutto questo adesso non ci sono più: la vita è folle. A me Rocco manca tanto, ma questo dovrà essere soltanto uno stimolo in più per portare un trofeo a Firenze, lui ci teneva tanto”.