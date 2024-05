Fiorentina-Bruges non è ancora iniziata, ma il Jan Breydel è già stato riempito. Tutto l'entusiasmo del club belga

Fiorentina-Bruges non è ancora iniziata, ma il clima - in Belgio - è già bollente. La società fiamminga ha infatti appena annunciato che tutti i tagliandi (tutti!) per il Jan Breydel sono andati esauriti nella giornata di oggi. Un risultato importante, merito anche, e forse soprattutto, del blasone dell'avversario dei belgi.

“Finiti tutti i biglietti, ancor prima del calcio d'inizio del match d'andata”

“Ancor prima del fischio d'inizio dell'andata, la partita casalinga di semifinale di Conference League contro la Fiorentina registra il tutto esaurito. Jan Breydel sarà pieno fino all'orlo mercoledì sera!”, scrive il Bruges sul proprio sito web.

“Non c'è più vendita libera, è tutto sold out”

“Una semifinale storica, tutti vogliono esserci. Il periodo di priorità per gli abbonati è iniziato circa due settimane fa. Questa mattina è stata la volta dei possessori della Club ID, con l'uscita degli ultimi 5.000 biglietti in un giorno. Quindi non c'è più vendita libera, poiché Jan Breydel è completamente esaurito. Ci vediamo mercoledì!”.