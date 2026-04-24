Di Francesco recupera un attaccante per il rush salvezza: "Sarà un valore aggiunto in questo finale di stagione"

Domani sera il Lecce è atteso da una partita fondamentale contro il Verona, che ovviamente anche la Fiorentina guarderà con interesse. L'ha presentata così il tecnico giallorosso Eusebio Di Francesco: “Ho ritrovato Camarda, mi è sembrato vivace e voglioso e soprattutto non l'ho visto intimorito dai contrasti. Sarà un'arma in più per questo finale di stagione e sono contento di poterlo sfruttare, anche perché mi dà l'opportunità di giocare col doppio attaccante”.

“Ecco come sta Banda”

Su Banda ha aggiunto: “Ha fatto un po' di lavoro saltuario da inizio settimana, va detto che avendo giocato lunedì sera ha avuto poco tempo a disposizione. Nei giorni scorsi ha fatto differenziato, oggi si allenerà con la squadra ma alla fine sarò io a dover decidere come gestirlo domani sera”.