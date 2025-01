Ecco Ndour, l'ultimo nome caldo per il centrocampo della Fiorentina. Un potenziale ancora inespresso - VIDEO

C'è un nuovo nome caldissimo in casa Fiorentina nelle ultime ore: si tratta di Cher Ndour, centrocampista italiano classe 2004 di proprietà del Paris Saint-Germain e attualmente in prestito al Benfica. Il calciatore, nato a Brescia da padre senegalese e madre italiana, ha militato nelle giovanili del club della propria città natale per poi passare a quello dell'Atalanta, nel quale è rimasto dai 9 ai 16 anni. Nel 2020 Ndour è passato al Benfica, giocando quindi due stagioni e mezzo nella squadra B, dal gennaio 2021 al 2023.

Il PSG intenzionato a privarsi del calciatore

Il centrocampista, nel giro delle giovanili azzurre fin dall'Under 15, è passato al PSG a parametro zero nell'estate del 2023. Ndour è poi passato in prestito al Braga e poi al Besiktas, totalizzando 32 presenze, 2 reti e 2 assist. Adesso la Fiorentina vuole prelevarlo a titolo definitivo, favorita dalla necessità del club della capitale di Francia di liberarsi dello slot occupato da un calciatore in prestito all'estero, non libero dai vincoli di età e formazione nelle giovanili. Il PSG deve infatti liberare Kolo-Muani, che diventerà un nuovo calciatore della Juventus.

Le caratteristiche del calciatore

Ndour è un elemento nel giro dell'Italia Under 21 di Nunziata, con cui ha realizzato anche 2 reti, un giocatore giovane ma da anni considerato un prospetto pronto ad esplodere. Il prossimo luglio compirà 21 anni, tuttavia nell'ultimo anno e mezzo i passi in avanti del calciatore non sono stati significativi sul piano del rendimento e della crescita. Ndour è un centrocampista di grande stazza e fisicità a cui abbina buona tecnica, ma che spesso appare compassato e piuttosto indolente in campo. Destro naturale, dotato di un discreto tiro, ha fatto parte della spedizione vincente dell'Under 19 che ha trionfato a Malta col gol in finale di Kayode. Sul piano caratteriale il calciatore non è ancora riuscito ad imporsi e fatica a trovare continuità di rendimento e spesso il giusto temperamento. Tatticamente può giocare da mediano in un centrocampo a due ma anche da mezzala o vertice basso.

Ecco ora un video per dare un'idea delle caratteristiche del calciatore: