La Gazzetta dello Sport: Fiorentina, ecco il maestro del dribbling
Su La Gazzetta dello Sport di oggi si parla dell'interessamento della Juventus per Fortini, dell'arrivo a Firenze di Harrison e della presentazione di Brescianini e Solomon.
In prima pagina
In alto si legge: “Giovane Juve. Tutto su Fortini della Fiorentina”.
Pagina 14
Nella pagina dedicata ai bianconeri: “Nel nuovo progetto c'è Fortini, speranza azzurra”.
Pagina 27
A pagina 27: “Fiorentina d'assalto, arriva l'esterno maestro di dribbling. E' l'ora di Harrison". E sotto: “Solomon: ‘Ultimi in classifica? All’inizio non ci credevo'".
