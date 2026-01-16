​​

La Gazzetta dello Sport: Fiorentina, ecco il maestro del dribbling

Redazione /
La Gazzetta dello Sport

Su La Gazzetta dello Sport di oggi si parla dell'interessamento della Juventus per Fortini, dell'arrivo a Firenze di Harrison e della presentazione di Brescianini e Solomon. 

In prima pagina

In alto si legge: “Giovane Juve. Tutto su Fortini della Fiorentina”. 

Pagina 14

Nella pagina dedicata ai bianconeri: “Nel nuovo progetto c'è Fortini, speranza azzurra”. 

Pagina 27

A pagina 27: “Fiorentina d'assalto, arriva l'esterno maestro di dribbling. E' l'ora di Harrison". E sotto: “Solomon: ‘Ultimi in classifica? All’inizio non ci credevo'". 

