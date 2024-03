Due perni della difesa della Fiorentina pronti a scalare altre gerarchie nell’almanacco viola. Nel mirino ci sono Albertosi e Magli

Nella rosa della Fiorentina ci sono due calciatori che gettone dopo gettone stanno entrando sempre più nella storia viola, scalando la classifica dei calciatori con più presenze in casacca gigliata. Si tratta di Nikola Milenkovic e Cristiano Biraghi, entrambi ormai dal 2017 calciatori della Fiorentina.

Percorso netto per Milenkovic, un’esperienza fuori per Biraghi

Milenkovic ha toccato quota 248 presenze e se dovesse scendere in campo stasera contro il Maccabi Haifa raggiungerebbe a quota 249 Augusto Magli, ex centrocampista della Fiorentina che ha militato in viola dal 1941 al 1943 e poi dal 1945 al 1954. Biraghi ha fatto ritorno in prestito un anno all’Inter prima di tornare in viola, e ha esattamente 10 presenze in meno rispetto a Milenkovic, 238. A 240 c’è lo storico portiere viola Enrico Albertosi, vincitore di 2 Coppa Italia, 1 Mitropa Cup e 1 Coppa delle Coppe con la Fiorentina.

A caccia di due traguardi notevoli

Dopo i problemi fisici di Martinez Quarta, salvo sorprese Milenkovic si candida ad una maglia da titolare stasera e forse anche con la fascia di capitano al braccio. Biraghi infatti potrebbe partire dalla panchina per poi magari subentrare nella ripresa. Se Milenkovic giocasse diventerebbe il 24esimo calciatore più presente nella storia della Fiorentina, un traguardo notevole, ad appena 26 anni di età.