Il centrocampista della Fiorentina Arthur Melo non è sicuramente nella lista dei preferiti del giornalista Sandro Sabatini. Lo si era già capito in alcune recenti dichiarazioni, ma ce ne sono state anche di nuove, che fanno evincere le sue perplessità sul brasiliano.

Ecco le sue parole sul canale YouTube ‘Chiamarsi Bomber’: “Arthur è da parole crociate, solo che lui fa soltanto quelle orizzontali. Evidentemente ci sono degli allenatori a cui piace, ma io non gli ho mai visto fare un passaggio in verticale (se non in rarissime occasioni) o fare un lancio alzando la palla più di mezzo metro. Magari sarà anche bravo tatticamente, però sicuramente non è un centrocampista completo”.