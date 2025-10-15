Iachini: "La Fiorentina? Un grande dispiacere, ma date tempo a questa squadra e vedrete che..."

L'ex tecnico della Fiorentina, Giuseppe Iachini, intervistato da Tuttomercatoweb ha parlato anche delle difficoltà viola di questo inizio di stagione.

“Un grande dispiacere”

“Un grande dispiacere - ha detto Iachini - A Firenze mi vogliono bene e viceversa. Sono legato all'ambiente viola. Sono convinto che la Fiorentina ne verrà fuori, con il lavoro e con pazienza”.

“Date tempo alla Fiorentina”

Poi ha anche detto: "Sono arrivati volti nuovi, devono inserirsi al meglio. Poi ci sono stati degli infortuni. Date tempo a questa Fiorentina, si riprenderà".