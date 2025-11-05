Roberto Goretti è stato promosso direttore sportivo della Fiorentina. La società viola, dopo le dimissioni di Daniele Pradè, ha optato per la soluzione interna dando fiducia all'ex Reggiana. Proprio il presidente del club granata, Carmelo Salerno, ha parlato di lui a Tuttomercatoweb.com.

“Goretti è tra i migliori in circolazione. Ha coraggio e idee”

“Goretti è certamente tra i migliori direttori giovani in circolazione, è un uomo competente e molto preparato. Roberto ha fatto tanta gavetta, partendo dal basso, e ha meritato ogni traguardo. Ha tanto coraggio e buone idee. Gli siamo grati qui alla Reggiana, con lui abbiamo ottenuto una promozione in Serie B e una salvezza in categoria. E siamo orgogliosi che adesso sia alla Fiorentina”.

“Roberto sceglierà il nuovo allenatore per il bene della Fiorentina”

“Non so chi può essere il prossimo allenatore, ma sono certo che Goretti non si lascerà condizionare. Sceglierà per il bene della Fiorentina. I club devono avere il coraggio che abbiamo avuto noi alla Reggiana, è stato giusto affidargli questo compito. Personalmente, poi, ho vissuto a Firenze per 13 anni e lì mi sono laureato, ho tatuato addirittura un giglio sul braccio. Che dispiacere vedere la Fiorentina così, la squadra della città più bella del mondo. Ma conosco i suoi tifosi, la Curva Fiesole ha un fascino notevole e passionale. E voglio credere che le cose si sistemeranno”.