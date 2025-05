Venezia-Fiorentina in pillole: precedenti casalinghi favorevoli ai lagunari, che non perdono al Penzo coi viola dal '66

Lunedì la prima chance di ripartire per la Fiorentina che, dopo la debacle europea, vorrà rialzarsi subito contro il Venezia, al Penzo. Lagunari in piena lotta salvezza, viola in piena lotta Europa: due motivazioni diverse, ma egualmente forti per andare a prendersi i tre punti.

Una curiosità: degli ultimi dieci scontri fra le due compagini, ben nove sono stati vinti dalla squadra che giocava in casa, cinque dei quali sono andati a favore dei viola. L'unica partita delle dieci che non è andata alla squadra di casa è quella del girone d'andata, che è terminata con un pareggio a reti bianche: era appena la seconda giornata, ma al termine dei 90 minuti il pubblico riservò una bordata di fischi al neo-allenatore Palladino e ai suoi uomini, allora a secco di vittorie e di idee di gioco (dovranno poi aspettare la quinta giornata per vedere i primi tre punti raccolti).

Palladino che, nella sua giovane carriera da allenatore, non aveva mai affrontato il Venezia prima della partita d'andata. Tuttavia, c'è già stato l'incrocio fra i due tecnici: Palladino alla guida del Monza e Di Francesco alla guida del Frosinone, nella stagione 2023-24, si sono affrontati vincendo una partita a testa… in casa dell'avversario. Il Monza si impose per 3-2 a Frosinone mentre i ciociari vinsero di misura per 1-0 in Lombardia. Bilancio quindi in perfetta parità, che il mister della Fiorentina vorrà senz'altro invertire in fretta.

Lo stesso non si può dire per Di Francesco, che contro i viola ha molta esperienza, anche se prettamente negativa: a fronte di 15 sfide contro la Fiorentina, Di Francesco ne ha vinte solo 2, perdendone addirittura 8. Tuttavia, va segnalato il periodo di forma dei lagunari contro le squadre della parte alta della classifica, che da febbraio hanno strappato un pareggio a Lazio, Atalanta e Napoli, perdendo invece contro il Bologna di misura e col Milan per 0-2. Non un ruolino di marcia eccelso, ma segno di una squadra che sa difendersi: in concomitanza con la pessima gestione della Fiorentina contro le squadre più chiuse in difesa, è un dato che effettivamente può mettere apprensione. Appuntamento a lunedì, alle 18.30.