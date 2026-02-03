UFFICIALE - Ecco il sostituto di Gilardino sulla panchina del Pisa
Attraverso un comunicato ufficiale, il Pisa ha annunciato il nuovo allenatore nerazzurro che prenderà il posto di Gilardino sulla panchina dei toscani.
La nota
“La Società Pisa Sporting Club comunica di aver affidato l’incarico di Responsabile Tecnico della Prima squadra ad Oscar Hiljemark. Svedese, classe 1992, Oscar Hiljemark dopo una importante carriera da calciatore chiusasi ad appena 28 anni e impreziosita da un titolo Nazionale Svedese (Elfsborg 2012), una Eredivisie (PSV Eindhoven 2015) e dal titolo di Campione d’Europa Under 21 (2015) con la maglia della Nazionale Svedese”.
Il contratto e il futuro
Hiljemark ha firmato un contratto che lo legherà al Pisa fino al 30 giugno 2027 con opzione. A lui il compito di provare nella titanica impresa di salvare la squadra nerazzurra dalla retrocessione.