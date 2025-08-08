A Radio Bruno Toscana ha parlato il giornalista Alessandro Bocci trattando i temi più caldi in orbita Fiorentina. Sulle amichevoli pre-campionato: “Contro il Leicester ha giocato la squadra B quindi ha avuto un valore molto relativo, contro il Nottingham la Fiorentina ha giocato una buona partita e ha tenuto testa a una squadra che a livello di preparazione è piu avanti visto che la Premier League inizia fra una settimana. Contro lo United le difficolta aumenteranno, è la prova regina per capire a che punto è la squdara prima dell'inizio della stagione. Bisognerà essere reattivi per giocare tante partite come quelle che apettano la Fiorentina tra Conference e campionato”.

Sul mercato: “I punti interrogativi restano, ma rispetto all'anno scorso la squadra ha un'identità. Non so se domani Pioli proverà Sohm titolare, ci sono dei dubbi anche su Dzeko ma a prescindere da chi giocherà la Fiorentina è una squadra definita. E' difficile trovare un sostituto di Comuzzo, anche se spero che la Fiorentina in caso di cessione abbia un piano B. Se non dovesse essere confermato Fortini c'è da trovare anche un vice Dodô, però per adesso, visto anche come si sviluppa il mercato, possiamo essere soddisfatti, è da fare un ultimo sforzo. Beltran è la cessione più complicata, a prescindere dal suo addio arrivera un vice Kean perchè se Pioli vuole giocare col tridente servono parecchi attaccanti”.