La probabile formazione della Juventus: Thiago Motta sceglie un ex viola su due per affrontare la Fiorentina. Dietro un ritorno importante da titolare

Thiago Motta studia la Juventus anti Fiorentina per affrontare i viola domani allo Stadium nel posticipo delle 18 di Serie A. Tra i diversi ex ci sarà titolare Vlahovic davanti, mentre Nico Gonzalez potrebbe sedersi in panchina per fare spazio, dall'inizio, a McKennie. Da sottolineare il ritorno di Cambiaso da titolare.

La probabile formazione della Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Koopmeiners, Locatelli; Conceicao, McKennie, Yildiz; Vlahovic.