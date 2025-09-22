Il giornalista de La Nazione, Benedetto Ferrara, ha espresso sul quotidiano locale il proprio commento sulla gara persa dai viola contro il Como, scrivendo: “La Fiorentina è un oggetto misterioso e il piolismo, al momento, è un grande vuoto con dentro una piccola luce fioca che fa tanto malinconia”.

“Una rivoluzione che non aggiunge niente”

E poi: “Primo tempo intenso. Secondo senza senso. La rivoluzione di Pioli, con la difesa a quattro, niente aggiunge, anche perché questa è una squadra senza esterni offensivi”.

“Nessuno sa dire cosa sia la Fiorentina”

Infine: “Nessuno sa dire cosa sia la Fiorentina. Poca garra, poche idee, difesa strampalata e due centravanti dispersi. Coraggio Stefano D'Arabia: si può fare meglio. No, si deve fare molto meglio”.