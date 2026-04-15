Bagatta: "Se vedo giocare Juventus-Fiorenina mi cascano i maroni. Il Como è un mini-Barcellona"
Kean inseguito da due giocatori della Juve. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Per anni Guido Bagatta è stata la voce delle partite del basket italiano e dell'NBA. Il telecronista ha le idee molto chiare anche quando parla di calcio però.
Intervenuto su Sportitalia ha detto: “Bisogna prendere il modello spagnolo come esempio. Se vedo giocare le tre big della Liga mi diverto, nel Barcellona ci sono sette spagnoli in campo e altri sei in panchina”.
E poi: "In Italia invece…C’è il Como che è un mini-Barcellona, ma se vedo, con tutto il rispetto, Juventus-Fiorentina mi cascano i maroni”.
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