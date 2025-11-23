Il risultato? In ottica salvezza un punto contro la Juventus non è disprezzabile. Muove la classifica, anche se di poco.

La statistica? Dodicesima partita dall’inizio del campionato ancora senza vittorie: tutte le serie sono destinate a finire… prima o poi.

Il gioco? Non si sono viste trame esaltati, tuttavia la squadra è sembrata fisicamente in grado di fronteggiare gli avversari e non ci sono stati cali di concentrazione.

L’arbitraggio? A parti invertite sarei furioso.

Chi si estranea dalla lotta…

Ora ci attende la trasferta contro l’Atalanta. Brividi. Poi inizieranno gli scontri diretti con le avversarie in gara per non finire in serie B. Sarà in quelle occasioni da battaglia all’ultimo fallo laterale che valuteremo la cura Vanoli. E, di conseguenza, le possibilità di salvezza. Come diceva il presidente del Borgorosso Football Club (Alberto Sordi): chi si estranea dalla lotta e un gran figlio di m……..

Le pagelle

Pablo Marì 4 – Avvinghiato a Vlahovic, viene sedotto e abbandonato sul posto in più occasioni. Graziato sul fallo in area sull’attaccante bianconero.

Allenatore: Vanoli 6 – C’è poco da inventare. E’ palese che alcuni giocatori sono stati supervalutati, dalla mediocrità non si estrae talento. Prova le due punte, senza successo per defezione di Piccoli. Tuttavia la squadra sembra più accesa, anche se le trame di gioco non esistono e alcune piccose individualità sono la misura dell’assenza di un gioco di squadra.

Arbitro Doveri 5,5 – Vede e rivede la trattenuta di Marì su Vlahovic e non dà rigore. Da tifoso viola gongolo, ma a parti invertite… Bene tutte le altre scelte. Var Guida/Fabbri 5 – Scorgono un fallo di Vlahovic su Marì, prima di subire la trattenuta da rigore. Mah…

