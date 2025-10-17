Bucchioni: "Serve una vittoria, anche bruttissima. Sennò è inutile parlare di qualità della rosa e soldi spesi"

Il giornalista vicino alle vicende di casa Fiorentina Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Bruno sulla prossima partita dei viola contro il Milan di Allegri.

Serve una vittoria

“La Fiorentina è una bottiglia di champagne e la mancanza di vittorie ora come ora è il tappo. Si può continuare a dire che dentro ci sono giocatori bravissimi, pagati tantissimo, ma finché non la stappi non vedi nulla. Serve una vittoria, anche sporca, anche con un autogol al 95esimo. Ne abbiamo viste con Palladino. Possono essere vittorie che ti cambiano la vita".

Su Kean

“Kean? Io ero fiducioso sulle sue condizioni. Mi auguro di vederlo in campo contro il Milan, se ovviamente se la sente. Sarebbe una grande cosa per lui, perché è un giocatore di carattere e grinta. Kean è Kean, alla Fiorentina fa la differenza. Piccoli ha un carattere diverso dal suo. Spero Pioli non abbia intenzione di mettere un giocatore a marcare a uomo Modric. Serve chiudere le linee di passaggio, un lavoro di gruppo intelligente. Lo schermerei principalmente con Fagioli, credo abbia le caratteristiche giuste".