Ricordate le voci in casa Fiorentina su Rayan Vitor del Vasco da Gama? Il talento 18enne è molto chiacchierato in Brasile: ne parla proprio Duccio Chelazzi, suo intermediario italiano, a Sportitalia: “Rayan è titolare in Nazionale Brasiliana Under 20, ha giocato il Sudamericano e secondo me è già pronto per il calcio italiano. Sicuramente è un ragazzo maturo, ma anche prestante fisicamente e forte tecnicamente. Deve migliorare nella continuità di rendimento, non c'è dubbio”.

“Vi spiego la situazione contrattuale. E la Fiorentina è molto interessata”

Sulla sua situazione: “Scadenza a dicembre 2025? Su questo ci stiamo lavorando, il Vasco da Gama spinge per il rinnovo ma con clausole a mio modo di vedere fuori mercato. Stiamo valutando internamente, Rayan è inevitabilmente legato al club dove è cresciuto e non vorrebbe che il suo eventuale non-rinnovo venga visto come un torto. Ma valuteremo, lo scenario più verosimile è la firma a luglio con altri club. Quali? La Fiorentina è venuta con me in Brasile a novembre per seguire il ragazzo, è interessata. Ma non è sola, le squadre sanno di poterlo prendere a zero o quasi. Se dovesse rinnovare, si tratterebbe di 10 milioni di euro circa. Ci sono anche Bologna e Roma”.