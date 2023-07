La Nazione: La rivincita di Nico Gonzalez

In prima pagina sul Qs de La Nazione in edicola stamani si legge: "Arriva Arthur, Italiano sorride".

A pagina 2 l'approfondimento: "Arthur e la formula con la Juventus sblocca. E Italiano lo incorona" e in basso: "Amrabat, soluzione per accontentare tutti. Ma l'offerta ancora non c'è".

A pagina 3: "Il Parma va in vantaggio. Cabral firma il pareggio". A destra: "La rivincita di Nico Gonzalez". In basso: “Agibilità sempre in bilico. La rabbia dei tifosi”