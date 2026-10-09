Non sbaglia l'Italia Femminile: pochi minuti per la rappresentante viola. Adesso il ritorno a Firenze
Emma Severini
Si è da poco conclusa la sfida tra Bielorussia e Italia, valevole per il primo turno dei playoff per il Mondiale 2027: le Azzurre si sono imposte per 0-2 nella gara d'andata.
La cronaca dell'incontro
Partita che si sblocca solo al 66', con la rete di Piemonte che apre i conti chiusi poi da Bonansea al 91', per il raddoppio azzurro. L'unica rappresentante della Fiorentina, Emma Severini, è entrata in campo solo all'86' sostituendo Giugliano.
Ritorno al Franchi
Buona la prima, dunque, con ritorno previsto il 13 ottobre, sempre alle 18.15, all'Artemio Franchi di Firenze.
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