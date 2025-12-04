Il Sassuolo di Grosso è in emergenza: il tecnico spera di recuperare almeno un paio di giocatori in vista della Fiorentina

Il Sassuolo continua il suo percorso di avvicinamento alla sfida di sabato pomeriggio contro la Fiorentina di Paolo Vanoli. Gli uomini di mister Fabio Grosso si sono allenati questa mattina all’interno del Mapei Football Centrer con la speranza di recuperare qualche pedina. Il punto della situazione sugli infortunati presumibilmente sarà fatto dallo stesso allenatore durante la conferenza stampa della vigilia di domani.

La lista degli indisponibili è lunghissima

Intanto quest’oggi, considerati i tanti infortunati, la Gazzetta dello Sport ha cercato di fare il punto della situazione in casa neroverde, soprattutto in vista di quella che dovrebbe essere la formazione che scenderà in campo dal primo minuto. Considerati i lungodegenti Turati, Skjellerup e Romagna, che torneranno a fine dicembre, Boloca in dubbio fino alla rifinitura, dopo aver perso qualche settimana fa Domenico Berardi per qualche mese Grosso sarà costretto di fatto a ridisegnare il proprio reparto offensivo.

L'assenza di Berardi costringe Grosso a ridisegnare il suo attacco

E secondo riportato dal quotidiano quella di sabato potrebbe essere la giornata per vedere dal primo minuto Volpato, considerato dal tecnico uno dei piu importanti rincalzi sugli esterni. L’ex Roma è in ballottaggio con Fadera, che potrebbe essere comunque adattato in quel ruolo. Tutto il peso dell'attacco dovrebbe invece ricadere soprattutto su Andrea Pinamonti, già a quota quattro reti come “Mimmo”. Il classe '99 è il riferimento tecnico e mentale dei neroverdi, reduce dall'ultimo gol nel 3-0 di Bergamo. E contro la Fiorentina ha spesso brillato: tre gol e un assist nei precedenti.