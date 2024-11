Martinelli non si schioda dai pali dell'U19 che cerca il bis nel secondo match del girone di qualificazione

Pausa Nazionali che coinvolge da vicino diversi calciatori viola, compreso Tommaso Martinelli che anche nel match di oggi, in programma tra mezz'ora, difenderà i pali dell'Italia Under 19, impegnata con la Bosnia. Dopo il 3-0 al Montenegro gli azzurrini cercano il pass per il turno successivo di qualificazione, quello che porterà alla fase finale dell'Europeo. Il portiere della Fiorentina è il titolare del ct Corradi, che ha lasciato invece in panchina l'altro viola Fortini.