Sulle pagine del Corriere Fiorentino viene fatto presente che, sul fronte restyling dell''Artemio Franchi', i lavori propedeutici in Curva Ferrovia proseguono nei giorni senza partite. Alcuni infatti sono stati eseguiti in questa settimana. Quando sarà necessario installare un cantiere che impedirà la fruibilità della Ferrovia, il Comune indicherà alla Fiorentina la data della presa in consegna della curva.

I prossimi step

Sarà poi necessario ricollocare il settore ospiti, e verosimilmente potrà essere in Maratona laterale, al quale i tifosi avversari accederanno attraverso un percorso protetto. Venendo meno la capienza complessiva dell’impianto, i posti per gli avversari saranno proporzionalmente ridotti, e ne basteranno circa 1.500.