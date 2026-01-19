Criscitiello: "Commisso ci ha lasciato alcuni insegnamenti da americano in Italia. Siamo il terzo mondo del calcio"
Il direttore di SportItalia, Michele Criscitiello, in un suo editoriale scritto per il sito dell'emittente, ha analizzato, molto sinteticamente, lo stato delle infrastrutture sportive italiane e c'è un passaggio sull'ex presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, che in Italia si è scontrato con diversi ostacoli nel tentativo di portare avanti i propri progetti.
Il problema degli stadi
“Siamo il terzo mondo del calcio, dello sport - scrive Criscitiello - Commisso se ne è andato ma se riprendete le vecchie interviste ci ha lasciato alcuni insegnamenti da americano in Italia. Siamo un Paese politicizzato bloccato dalla burocrazia. Mentre in Africa gli stadi sono belli e funzionanti, qui abbiamo le discussioni sullo stadio di Milano, a Roma la partita si vede con la pista, a Napoli ci piove dentro e nessuno ha mezzo ricavo dal proprio impianto sportivo. Non è un problema di sistema calcio”.
Un problema ampio
Un messaggio poi al presidente della FIGC: “Caro Gravina, per una volta non sei tu il protagonista dei nostri concetti. Qui il problema è ampio. Il Governo, le leggi, la burocrazia e gli interessi personali”.