Il Pisa di Aquilani rimonta il Catanzaro e aggancia momentaneamente la Sampdoria nel treno per i playoff

Aggancio alla zona playoff effettuato almeno momentaneamente per il Pisa allenato dall'ex tecnico della Fiorentina Alberto Aquilani, che pareggia in casa per 2-2 con il Catanzaro.

La rimonta del Pisa

La gara si compromette subito per i padroni di casa al 2', quando sugli sviluppi di un calcio d'angolo Pontisso spedisce il pallone in porta per l'1-0 dei calabresi. Il Pisa prova a reagire senza però essere incisivo, e al 63' il Catanzaro sigla il 2-0 in contropiede con Ambrosino. Al 74' la squadra di Aquilani accorcia le distanze con un colpo di testa di Morfeo, e all'81' trova il definitivo pareggio con Marin con una conclusione dalla distanza.

Classifica che cambia poco, ma Sampdoria agganciata

Con questo pareggio il Pisa resta nono in classifica agganciando la Sampdoria nella bagarre dei playoff, mentre il Catanzaro consolida la quinta posizione salendo a 57. Per la squadra di Aquilani saranno decisive le prossime tre gare rimaste per provare a centrare gli spareggi.