L'inevitabile continuità con Pioli prima del marchio di Vanoli: la difesa riparte a tre e c'è un Sohm tutto da scoprire

Chi si aspetta subito maxi rivoluzioni resterà deluso, com'è giusto che sia: la prima Fiorentina di Paolo Vanoli ripartirà da quello che ha fatto finora, con Pioli prima e con Galloppa giovedì, magari con uno spirito diverso. Gli uomini però sono gli stessi e le caratteristiche della rosa pure: per questo La Gazzetta dello Sport ipotizza la solita difesa a tre, con Ranieri, Pongracic e Pablo Marì.

Il vero marchio di Vanoli si inizierà a vedere dopo la sosta, quando al Franchi arriverà la Juve. Per il momento si ripartirà dal classico 3-5-2, con un Sohm che finalmente ha fatto vedere alcune delle sue doti e che potrebbe trovare un po' di continuità dopo qualche problema fisico e tattico. Lo svizzero è ancora tutto da scoprire.