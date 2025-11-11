Il giornalista de La Nazione Stefano Cecchi ha commentato a Toscana TV la prova viola in casa del Genoa, mostrandosi fiducioso dopo la prova della ‘nuova’ Fiorentina di Paolo Vanoli.

‘Fiorentina non ancora vanoliana, ma si è visto carattere’

“Una Fiorentina più libera di testa, in una gara che era una polveriera. C’erano tante mine per terra che si rischiavano di pestare… pensate se avessimo perso. La Fiorentina esce confortata dal fatto che stavolta nella battaglia non è scomparsa; quando la gara si è fatta calda, la Fiorentina non si è liquefatta. La squadra è già vanoliana? No, però se per uscire da questa zona di classifica serve il carattere, abbiamo visto una squadra che non è compiuta, ma che non si arrende. Il punto di Marassi vale oro”.

‘Classifica horror, ma pensate se…’

“La Fiorentina ha dimostrato di avere il carattere, non ha mollato, nonostante alcuni errori clamorosi fatti. Col Mainz avevamo avuto l’idea che la squadra dopo il 60’ avesse mollato, col Genoa si è vista una luce in fondo al tunnel, dopo tanti momenti di buio cieco. Quel qualcosa in più, non può che essere grazie a Vanoli. Si è visto del fuoco, della birra in più. La Fiorentina ha contenuto l’ondata di piena ed è ancora a galla; la classifica è horror, pensiamola col Genoa con due punti in più e noi con uno meno…”.