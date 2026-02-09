E senza tutti quei blackout la Fiorentina sarebbe addirittura in zona Europa...

Tribolare e lottare quando anche quando ha la partita in mano. Sembra essere proprio questo il destino della Fiorentina in questa stagione.

Otto partite

I viola purtroppo hanno lasciato sul campo finora punti contro otto squadre (Torino, Milan, Lazio, Sassuolo, Genoa, Roma, Como e Cagliari).

Zona Europa

Tutte partite quelle in cui la squadra di Pioli prima e di Vanoli poi si era ritrovata in vantaggio e non ha saputo portare a casa il risultato finale. Senza tutti quei blackout, rileva stamani La Gazzetta dello Sport, la Viola ora sarebbe a 40 punti, in piena zona Europa. Invece si ritrova impantanata nella zona rossa.