Fiskerstrand: "Ho ottime sensazioni per la nuova stagione. Johansen? Ci darà una grossa mano"

Il portiere della Fiorentina Cecile Fiskerstrand ha parlato ai canali ufficiali del club gigliato della sua avventura all'Europeo con la Norvegia e dell'inizio della sua seconda stagione in viola: "Gli Europei sono stati un'esperienza incredibile, giocare davanti a così tante persone che vengono a supportarci, quindi è stata una grande esperienza. Sfortunatamente, avremmo voluto eliminare l'Italia, ma hanno giocato davvero una buona partita".

"Credo che questa seconda stagione in Viola sarà ancora più divertente, voglio migliorare ancora. Tutti noi condividiamo questo desiderio, penso che faremo ancora meglio".

Su Oda Johansen

"Oda Johansen è una grandissima calciatrice, sono davvero felice che sia arrivata a Firenze, sarà una grande aggiunta alla squadra. La sto aiutando un po' con la lingua, ma sarà un'esperienza incredibile".

Sulla nuova stagione

"C'è tanto lavoro ancora da fare, ma penso che saremo una squadra molto in forma. Mi sto davvero divertendo e non vedo l'ora di iniziare. Ho ottime sensazioni a riguardo per questa stagione".