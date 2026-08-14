Gudmundsson: "Mi diverto tantissimo a giocare con i compagni. La Roma? Io sono nato pronto"
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Brevi dichiarazioni ma eloquenti quelle rilasciate dall'attaccante della Fiorentina Albert Gudmundsson a SportMediaset, dopo la gara vinta 4-1 contro il Benevento con il suo gol di testa dopo poco più di un minuto di gioco.
"Io mi diverto a giocare con tutti"
Gudmundsson ha dichiarato: “Mi diverto a giocare con tutti i ragazzi e sono pronto per la gara con la Roma”.
Gudmundsson è pronto, anzi…
E poi ha aggiunto: "Sono nato pronto".
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