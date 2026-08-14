Gudmundsson: "Mi diverto tantissimo a giocare con i compagni. La Roma? Io sono nato pronto"

Brevi dichiarazioni ma eloquenti quelle rilasciate dall'attaccante della Fiorentina Albert Gudmundsson a SportMediaset, dopo la gara vinta 4-1 contro il Benevento con il suo gol di testa dopo poco più di un minuto di gioco.

"Io mi diverto a giocare con tutti"

Gudmundsson ha dichiarato: “Mi diverto a giocare con tutti i ragazzi e sono pronto per la gara con la Roma”.

Gudmundsson è pronto, anzi…

E poi ha aggiunto: "Sono nato pronto".