Nico Gonzalez: "Qui all'Atletico Madrid sto cercando di tornare il giocatore che ero alla Fiorentina"

La seconda vita di Nico Gonzalez. Dopo la buia parentesi con la Juventus, l'ex attaccante della Fiorentina si è trasferito all'Atletico Madrid alla corte del Cholo Simeone e sembra aver ritrovato subito lo smalto perduto in bianconero.

La nuova vita spagnola di Nico

Dopo aver trovato il goal all’esordio assoluto in Liga a metà settembre, si è ritagliato un ruolo da grande protagonista nella storica vittoria per 5-2 nel derby con il Real Madrid di ieri sera. Nico Gonzalez si è procurato un calcio di rigore e ha parlato del momento che sta vivendo ai microfoni Mediaset.

Le parole di Nico Gonzalez

"Sto cercando di tornare al livello che ho mostrato alla Fiorentina. Simeone mi dà fiducia, si fida di me ed io sto dimostrando in campo di cosa sono capace. Non voglio parlare di cosa non ha funzionato alla Juve. Non mi sentivo io, però è il calcio e sappiamo che le cose cambiano tanto. Ora sono felice qui”.