L'Inter almeno frena il Genoa battendolo a Marassi e torna in vetta. Guarda la nuova CLASSIFICA della Serie A

C'è l'Inter in testa alla Serie A dopo la vittoria ottenuta a Marassi sul Genoa, per 2-1. I nerazzurri quantomeno hanno frenato una potenziale concorrente per la salvezza viola come i rossoblù, grazie alle reti di Bisseck e Lautaro Martinez nel primo tempo.
Nella ripresa partita riaperta quasi a sorpresa da Vitinha ma Inter in grado poi di controllare la gara e impedire al Genoa di De Rossi di allontanarsi ulteriormente dalla Fiorentina.
La classifica aggiornata
La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 33, Milan 32, Napoli 31, Roma 27, Bologna 25, Como 24, Juventus 23, Lazio 22, Sassuolo 21, Udinese 21, Cremonese 20, Atalanta 19, Torino 17, Lecce 16, Cagliari 14, Genoa 14, Parma 14, Verona 12, Pisa 10, Fiorentina 6.
