La Fiorentina Femminile, nonostante la vittoria contro il Genoa, è eliminata dalla Serie A Women's Cup. Al termine della partita contro le rossoblù il tecnico Piñones-Arce ha commentato il match appena concluso.

Il rammarico del tecnico

“C'è rammarico per la partita con L'Inter - ha detto il tecnico viola - ma oggi potevamo giocarcela. La ragazze hanno fatto le cose giuste e hanno creato tante occasioni da gol. Potevamo finire il primo tempo con più di un gol di vantaggio e questo avrebbe cambiato le cose. Siamo una squadra che vuole giocare all'attacco, quindi è normale lasciare un po' di spazio dietro, ma gli abbiamo concesso troppe occasioni. Da queste partite si deve crescere, dobbiamo imparare a preparare meglio un match e a scendere in campo con un atteggiamento diverso, perché una partita così la devi vincere 5-0”.

Obiettivo campionato

L'allenatore ha continuato parlando del profondo rinnovamento del gruppo: “È un gruppo nuovo con uno staff rinnovato. Non sappiamo quando saremo al 100%, ma continuiamo a lavorare per arrivare pronti alla prima partita di campionato, dove vogliamo fare davvero bene, ma dobbiamo crescere allenamento dopo allenamento".