Trovata una sponda pronta ad accogliere Ranieri. Ma la Fiorentina pone una condizione
Così come emerso nel corso di questo mese di gennaio, la posizione di Luca Ranieri all'interno della Fiorentina è da considerare in bilico.
Torino
Il suo procuratore sta cercando una nuova sistemazione per il suo assistito ed ha trovato una sponda disponibile ad accoglierlo nel Torino. Solo che i granata vorrebbero inserire una contropartita tecnica nell'affare coi viola.
Solo soldi e titolo definitivo
La Fiorentina continua a chiedere dal canto suo solo milioni, otto circa, per il suo cartellino: se non arriva l'offerta giusta, Ranieri non parte. E ovviamente si tratta solo per l'acquisizione a titolo definitivo o da subito, o tramite prestito con obbligo di riscatto.
💬 Commenti (5)