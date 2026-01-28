​​

header logo

Trovata una sponda pronta ad accogliere Ranieri. Ma la Fiorentina pone una condizione

Marco Masoni /

Così come emerso nel corso di questo mese di gennaio, la posizione di Luca Ranieri all'interno della Fiorentina è da considerare in bilico. 

Torino

Il suo procuratore sta cercando una nuova sistemazione per il suo assistito ed ha trovato una sponda disponibile ad accoglierlo nel Torino. Solo che i granata vorrebbero inserire una contropartita tecnica nell'affare coi viola. 

Solo soldi e titolo definitivo

La Fiorentina continua a chiedere dal canto suo solo milioni, otto circa, per il suo cartellino: se non arriva l'offerta giusta, Ranieri non parte. E ovviamente si tratta solo per l'acquisizione a titolo definitivo o da subito, o tramite prestito con obbligo di riscatto. 

Seguici su Google News
Notizie correlate
💬 Commenti (5)