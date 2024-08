Belotti: "Il Como mi ha voluto fin dal termine della stagione con la Fiorentina. Voglio aiutare questa squadra a vincere"

L'ex attaccante della Fiorentina Andrea Belotti, adesso in forza al Como, ha parlato a Sky Sport della sua nuova avventura in Lombardia. Queste le sue parole: "Sono qua con grande entusiasmo, il Como mi ha voluto fortemente fin dal termine della scorsa stagione. Hanno insistito tanto, questo è stato uno dei fattori che mi hanno spinto a voler venire qua. Un interesse forte, intenso, mi sono sentito corteggiato e per un calciatore questo è importante, significa che credono in te.

L'obiettivo personale è fare il più possibile per aiutare la squadra a vincere, la squadra viene prima di tutto il resto. Ho compagni forti e possono mettermi in condizione di segnare, toccherà a me farmi trovare pronto”.