Piñones-Arce: "Contro la Juventus una sfida storicamente difficile. I nostri tifosi possono essere il dodicesimo uomo"

L'allenatore della Fiorentina Women Pablo Piñones-Arce ha parlato ai canali ufficiali della società viola sulla sfida di domani al Viola Park contro la Juventus.

Le parole del mister

"La Juventus è storicamente una delle squadre più importanti del campionato e questo rende la partita ancora più significativa per noi, perché siamo la Fiorentina. Rimane una squadra competitiva, ma dobbiamo pensare soprattutto alla partita che siamo chiamati a fare. Ci sono aspetti che inevitabilmente pesano anche dal punto di vista psicologico, ma dobbiamo concentrarci sul nostro percorso e su quello che possiamo mettere in campo".

Sulla gara contro la Juventus

“A Parma abbiamo giocato bene, dimostrando grande voglia e cuore. Questa è la combinazione di qualità che dovremo ritrovare anche lunedì. Dovremo alzare il ritmo, soprattutto nell'intensità dei duelli. Quando affronti un avversario storicamente difficile come la Juventus, diventa fondamentale vincere il maggior numero possibile di contrasti e duelli individuali. I nostri tifosi possono fare la differenza. Sarà importante averli al nostro fianco, perché ci trasmettono una spinta fondamentale e rappresentano il nostro dodicesimo uomo in campo”.