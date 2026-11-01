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180 minuti per tenere a bada voci e possibili pensieri strani sulla panchina. Con Sassuolo e Juventus per convincere e risalire

Redazione /
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Paolo Vanoli
Paolo Vanoli. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
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Il pareggio contro l'Atalanta può essere il trampolino giusto per la Fiorentina per le prossime due fondamentali partite della prossima settimana. 

180 minuti da punti

Domani i viola saranno a Reggio Emilia contro il Sassuolo, domenica prossima al Franchi nel gran match contro la Juventus. I conti sono presto fatti: alla Fiorentina servono quattro punti in 180 minuti per allontanarsi dalla zona calda della classifica. In parole povere: serve non perdere. 

Tenere a bada le voci

Si parte dai neroverdi e Vanoli sa quanto la partita sia fondamentale anche per lui. 90 minuti più 90 minuti per tenere a bada eventuali voci e pensieri strani sulla panchina viola. La sua figura è salda, ha la fiducia di tutti in casa Fiorentina. Adesso servono i risultati in campo per consolidare la posizione. Serve che questo novembre inizi con il piede giusto, scrive La Nazione

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