180 minuti per tenere a bada voci e possibili pensieri strani sulla panchina. Con Sassuolo e Juventus per convincere e risalire

Il pareggio contro l'Atalanta può essere il trampolino giusto per la Fiorentina per le prossime due fondamentali partite della prossima settimana.

180 minuti da punti

Domani i viola saranno a Reggio Emilia contro il Sassuolo, domenica prossima al Franchi nel gran match contro la Juventus. I conti sono presto fatti: alla Fiorentina servono quattro punti in 180 minuti per allontanarsi dalla zona calda della classifica. In parole povere: serve non perdere.

Tenere a bada le voci

Si parte dai neroverdi e Vanoli sa quanto la partita sia fondamentale anche per lui. 90 minuti più 90 minuti per tenere a bada eventuali voci e pensieri strani sulla panchina viola. La sua figura è salda, ha la fiducia di tutti in casa Fiorentina. Adesso servono i risultati in campo per consolidare la posizione. Serve che questo novembre inizi con il piede giusto, scrive La Nazione.