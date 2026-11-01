Pellegrino e Beto quando vedono Sassuolo segnano. Vanoli, servono i gol oltre la mole di gioco

Paolo Vanoli lavora sull'attacco in vista della partita contro il Sassuolo di domani. C'è un dato che fa ben sperare la Fiorentina in vista dei neroverdi: sia Pellegrino che Beto, quando vedono gli emiliani, segnano.

Sassuolo nel mirino

L'ex Parma la scorsa stagione è andato a segno sia all'andata che al ritorno, mentre Beto è a quota tre gol contro il Sassuolo. Numeri complessivamente buoni, che devono ribaltare un inizio difficile per gli attaccanti viola.

Tanta mole di gioco

Pellegrino è fermo a quota due gol in campionato, Beto si deve ancora sbloccare. Un problema prima di testa e poi di rendimento e di adattamento al gioco, specialmente per l'ex Udinese che è dietro nelle gerarchie. Vanoli deve iniziare a sfruttare la mole di gioco creata per mandare in gol le sue punte. Contro l'Atalanta la Fiorentina è andata al tiro ben 26 volte. Serve segnare di più. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.