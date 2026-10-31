Malusci: "Vanoli può e deve dare qualcosa in più. I gol subiti sono un grande problema, ma nelle ultime partite..."

Alberto Malusci, ex difensore ed oggi opinionista, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno per commentare il momento della Fiorentina e le ultime vicende di casa viola

Sui gol subiti

Queste le sue parole: “I tanti gol subiti sono un problema che sta andando avanti fin da inizio campionato. A livello difensivo non ci sono garanzie e Vanoli non sta riuscendo del tutto a trovare delle soluzioni efficaci: le contromosse le può sapere solo l'allenatore, e un tecnico che ha fatto il difensore certe cose deve capirle per forza. L'aspetto confortante, però, è l'aver visto qualche buona giocata, che ci fa ben sperare”.

“Vanoli può e deve fare qualcosa in più”

Malusci ha poi proseguito: “Sotto l'aspetto del gioco con Como e Atalanta la squadra mi è piaciuta. Il gruppo è vivo, ma manca ancora da trovare la quadra generale. Poi vanno valorizzati i giocatori di talento come Mastantuono. Vanoli può e deve fare qualcosa in più rispetto a quello che sta mostrando ora, soprattutto dopo che l'anno scorso era riuscito a compiere qualcosa di straordinario: è perfettamente capace di farlo, magari non ci metterà poco tempo ma troverà la quadra”.

Sul Sassuolo

Spazio poi ad una riflessione in vista della partita contro il Sassuolo: “Per lunedì mi aspetto una Fiorentina intraprendente. Va bene l'equilibrio, ma dobbiamo scendere in campo con coraggio e a viso aperto, esattamente come abbiamo fatto con l'Atalanta”.