"Contro la Fiorentina una prova di maturità per l'Inter: sembrava una partita stregata, eppure..."
Ivan Zamorano, ex attaccante dell'Inter, durante un'intervista concessa a La Gazzetta dello Sport a proposito del derby di Milano si è soffermato anche ad analizzare la prestazione dell'Inter nella vittoria contro la Fiorentina.
Sull'Inter di quest'anno
Queste le sue parole: “Rispetto all’anno scorso l'Inter è più offensiva: ha il miglior attacco, ma subisce anche qualche gol di troppo. Quando decidi di aggredire così è normale concedere qualcosa in più, anche se nelle ultime partite ho visto una squadra è sempre più solida".
“Contro la Fiorentina..”
Zamorano ha poi proseguito: “Ad esempio, mi ha molto colpito la vittoria con la Fiorentina: l'Inter di inizio stagione non sarebbe stata in grado di ribaltare una partita che sembrava stregata”.
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