"Contro la Fiorentina una prova di maturità per l'Inter: sembrava una partita stregata, eppure..."

Ivan Zamorano, ex attaccante dell'Inter, durante un'intervista concessa a La Gazzetta dello Sport a proposito del derby di Milano si è soffermato anche ad analizzare la prestazione dell'Inter nella vittoria contro la Fiorentina.

Sull'Inter di quest'anno

Queste le sue parole: “Rispetto all’anno scorso l'Inter è più offen­siva: ha il miglior attacco, ma subi­sce anche qual­che gol di troppo. Quando decidi di aggre­dire così è nor­male con­ce­dere qual­cosa in più, anche se nelle ultime partite ho visto una squa­dra è sem­pre più solida".

“Contro la Fiorentina..”

Zamorano ha poi proseguito: “Ad esem­pio, mi ha molto colpito la vit­to­ria con la Fiorentina: l'Inter di inizio stagione non sarebbe stata in grado di ribaltare una partita che sembrava stregata”.