Palladino intanto gongola: "Col mio lavoro ovunque sono arrivati risultati, anche a Firenze". Ed il Bologna scala la classifica

Raffaele Palladino, allenatore del Bologna, è intervenuto in conferenza stampa a margine della vittoria dei rossoblu sul Monza, che rilancia il Bologna anche nella lotta europea.

“Io sottovalutato? Sinceramente…”

Queste le parole di Palladino a proposito della considerazione del suo lavoro come allenatore: “Io sottovalutato? Sinceramente non lo penso. Mi concentro solo sul lavorare. Negli ultimi 4 anni ho cercato di fare al meglio il mio lavoro ed i risultati sono arrivati. Se ora sono a Bologna è perché merito di essere qui e voglio essere qui. La mia ambizione è sempre crescere perché sono malato di questo lavoro, ma ad oggi il mio obiettivo è far crescere questa squadra. Vorrei costruire qualcosa di importante insieme alla società perché qui c'è un progetto, e con il mercato di gennaio mi auguro di poter lavorare con la società anche nelle scelte che verranno fatte”.

La cura Palladino funziona

Dall'arrivo dell'ex allenatore della Fiorentina in panchina, il Bologna ha vinto quattro delle ultime sei partite, lasciando le sabbie mobili della parte bassa della classifica in cui si era impelagata assieme alla Viola e rilanciandosi di fatto anche nella corsa europea.