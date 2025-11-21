La Curva Fiesole ricorda l'appuntamento: protesta organizzata e poi allo stadio in motorino

Fiorentina-Juventus sarà senza coreografia: questa la decisione della Questura che ha fatto arrabbiare la Curva Fiesole e il tifo organizzato viola. Dopo la famosa scritta “Juve m***a” dello scorso marzo, è già la seconda scenografia non concessa e i sostenitori non hanno esitato a reagire.

La Curva Fiesole non ci sta

Domani, per le 12:30, è prevista una protesta in Piazza della Libertà, vicino appunto alla sede della Questura, per un corteo organizzato dalla Curva Fiesole per protestare contro questa decisione. Il tifo organizzato ha chiamato a raccolta tutti i tifosi, che poi si dirigeranno insieme verso lo stadio.

Protesta e corteo verso lo stadio… in motorino

Alle 13, infatti, i tifosi della Fiorentina andranno verso il Franchi in motorino, in preparazione alla partita alle ore 18:00. Questo il post pubblicato dalla Curva Fiesole: