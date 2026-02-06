Pessimismo sulle condizioni di Rugani: il neo difensore viola verso il forfait contro il Torino

Non arriva ottimismo dal Viola Park sulle condizioni fisiche di Daniele Rugani. Il neo difensore della Fiorentina è alle prese con un infortunio muscolare che lo tormenta dallo scorso 20 dicembre, con gli esami che hanno evidenziato una lesione di medio grado al gemello mediale della gamba destra.

L'infortunio

Dopo la diagnosi è iniziato per Rugani un calvario molto lungo che gli ha precluso 9 incontri tra campionato e coppa. Adesso l'odissea potrebbe essere finita, ma servirà aspettare ancora un po'.

La situazione

Come scrive il Corriere dello Sport-Stadio, infatti, anche ieri Rugani ha proseguito il suo percorso specifico al centro sportivo, ma anche dopo la seduta personalizzata di ieri le sensazioni sono piuttosto negative. Oggi Paolo Vanoli cercherà di capire se esistano i margini per portarlo allo stadio contro il Torino, almeno in panchina. Il provino al Viola Park sarà decisivo per stabilire la presenza o meno di Rugani contro i granata.