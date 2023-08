L'identikit del centrale mancino da trovare sul mercato. Lavori in corso a centrocampo: un altro sudamericano per affiancare Arthur, ma...

Lavori in corso in casa Fiorentina, per quanto riguarda il calciomercato. Il club viola è ancora alla ricerca di due profili per completare la rosa: un centrale difensivo e un centrocampista.

In difesa, l'identikit disegnato per Italiano è un mancino bravo nella fase di impostazione, da schierare al fianco di Milenkovic. Oltre a Murillo e Nikolaou, seguiti ormai da settimane, è tornato di moda Marcos Senesi, come riporta il Corriere dello Sport-Stadio. Un nome intrigante, ma altrettanto complicato: il Bournemouth non farà sconti dopo il mancato affare Castrovilli, che non ha certo migliorato il rapporto con la Fiorentina.

Non solo difesa, la Viola cerca anche il compagno di reparto ideale per Arthur Melo. Prevalgono profili sudamericani, come Fausto Vera del Corinthians e Steven Alzate del Brighton, sul quale la Fiorentina (assieme al Siviglia) ha messo la freccia nelle ultime ore. Tutto, però, è inevitabilmente legato a una situazione Amrabat che ancora stenta a regalare novità.