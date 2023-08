La Fiorentina torna da De Zerbi, stavolta per acquistare: nuovo obiettivo a centrocampo, ma con la concorrenza del Siviglia. I dettagli

Dopo l'affare Igor al Brighton, la Fiorentina torna dal club inglese allenato da Roberto De Zerbi, ma stavolta con intenzioni completamente diverse. La Viola, infatti, è interessata a un centrocampista dei Seagulls, ma non è sola.

Secondo quanto riportato dal The Telegraph, è in corsa un duello di mercato tra Fiorentina e Siviglia per il centrocampista Steven Alzate. Il colombiano (con passaporto inglese) classe ‘98 rischia di non trovare spazio in un Brighton ormai stellare: non è stato convocato nell’ultima partita di Premier League. Il valore di mercato si aggira intorno agli 8 milioni di euro.