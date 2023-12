Hajnal: "Abbiamo poco tempo per preparare la gara contro la Fiorentina, ma vogliamo provare a batterli e vincere il girone di Conference"

Tamás Hajnal, direttore sportivo del Ferencváros, ha parlato a Sportradio della prossima partita della squadra biancoverde, che sarà impegnata a Budapest giovedì nell'ultima partita dei gironi di Conference League contro la Fiorentina. Queste le sue parole:

"Abbiamo pochissimo tempo per analizzare la partita che abbiamo perso in campionato contro il Paks e preparare quella contro la Fiorentina, ma ovviamente useremo tutte le nostre forze contro la squadra viola per conquistare almeno dal secondo posto nel girone. Non escludiamo però la possibilità di vincere in casa insieme ai nostri tifosi e vincere il girone"