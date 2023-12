Il portiere del Ferecvaros Dénes Dibusz ha parlato a sito ungherese mandiner.hu in vista del match di Conference League contro la Fiorentina a Budapest di giovedì. Queste le sue parole: "Abbiamo speso tanto in quest'ultimo periodo. Per fortuna mancano solo pochi giorni alla fine dell'anno. Il periodo di riposo ci tornerà utile, ma abbiamo ancora due partite molto importanti davanti a noi e ora dobbiamo mettere tutta la nostra energia rimanente in campo.

Se il passaggio del turno comodo ci farà rilassare? Sicuramente no. Dobbiamo fare punti, non penso a nessun altro scenario. La cosa più bella sarebbe deliziare i nostri tifosi con i tre punti, ma allo stesso tempo l'obiettivo principale è quello di ottenere almeno un pareggio e avanzare in Conference".